Экс-депутат Худяков прокомментировал решение Михаила Мамаева отправиться в зону СВО

Бывший депутат Алексей Худяков прокомментировал решение актера театра и кино, телеведущего Михаила Мамаева отправиться добровольцем в зону СВО. Он назвал артиста настоящим мужчиной.
Худяков отметил, что Мамаев известен не только как актер и телеведущий, но и как поэт. Ему 56 лет, но он считает, что находится в хорошей форме, чтобы защищать Родину, в то время, как многие его ровесники давно себя запустили. Мамаев холост, детей нет, но и скуп на слова и не раскрывает подробности личной жизни.
«Зато известно, что актер и телеведущий из семьи военного. Отец, причем дослужился до генерал-майора, и главное, сумел привить сыну правильное воспитание. Или, как поет Высоцкий: «Значит, правильные книжки он в детстве читал». Михаил явно читал правильные!» — написал Худяков в Telegram-канале.
Он отметил, что Мамаев успел поработать и в числе военкоров. Он писал о военных конфликтах в разных странах, а теперь и сам пошел добровольцем на фронт. По актеру всегда было видно, что он человек прямой, честный и совестливый и явно понимает, что правда на стороне России.