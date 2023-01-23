Экс-депутат Худяков прокомментировал решение Михаила Мамаева отправиться в зону СВО

Худяков отметил, что Мамаев известен не только как актер и телеведущий, но и как поэт. Ему 56 лет, но он считает, что находится в хорошей форме, чтобы защищать Родину, в то время, как многие его ровесники давно себя запустили. Мамаев холост, детей нет, но и скуп на слова и не раскрывает подробности личной жизни.