Китайская культурная ярмарка знакомит москвичей с традициями празднования Чуньцзе

В столичном деловом центре «Парк Хуамин» стартовала ярмарка, посвященная Празднику весны — Чуньцзе, который также называют китайским Новым годом и празднуют по лунному календарю. Гостей ждет увлекательная программа, включающая множество национальных развлечений Поднебесной.
Новый 2023 год в Китае наступил в ночь на 22 января. Поэтому в основе оформления дизайна праздничной ярмарки использован красный цвет, который переносит посетителей в живую и веселую атмосферу этого праздника, которая царит в это время в Китае.
«Все здесь — это китайские традиционные ремесла. Изделия, которые мы часто используем, когда поздравляем с китайским Новым годом, традиционные полосы с иероглифами, которые мы приклеиваем к воротам во двор в период празднования», — поделилась одна из посетительниц ярмарки, китаянка Арина.
Посетителям представлено 12 разнообразных стендов, где можно приобрести национальную шелковую одежду, книги, закуски и деликатесы, креативные товары из провинции Цзянсу. На ярмарке также можно поучаствовать в традиционных китайские забавах, например, в «кольцебросе». Как можно догадаться исходя из названия, игроку необходимо встать в указанном месте и набросить кольцо на цель.
«Это популярная в Китае игра. Если ты попадаешь — приз твой. Призы — статуэтки кролика, символа этого года. Есть маленькие фарфоровые игрушки, есть мягкие и так далее», — рассказала участница ярмарки Елена.
Тут же проводятся мастер-классы. Можно научиться китайской живописи и фигурному вырезанию из бумаги, каллиграфии, ксилографии и даже книгопечатанию. Сыграть первую партию в го — возникшую еще в Древнем Китае логическую настольную игру с глубоким стратегическим содержанием.
«Главный принцип игры — захват территории, ограничения каких-то пунктов камнями одного цвета, и в финале игры очки подсчитываются именно в качестве пунктов территорий. У кого из игроков пунктов территорий больше, тот и побеждает», — объяснила посетительница ярмарки Юля.
Невозможно представить Поднебесную без чашечки фирменного чая. Китайское чайное искусство славится своей многовековой историей и уверенно вписывается в национальную культуру.
«Я очень люблю китайские чаи за бодрость, за чистый состав. Если выпить зеленый чай с утра, он бодрит гораздо больше, чем кофе. Вообще, чайная церемония рассчитана примерно на час, когда гости будут дегустировать», — рассказала представительница чайного стенда Мария.
Безусловно, новички, те, кто только начал знакомство с китайской культурой, нередко ломают голову, пытаясь понять, как разобраться в «бесконечных» иероглифах и найти ключ к пониманию языка.
«Я немного разговариваю на китайском, работаю, не могу сказать, что знаю много, ну там четвертый уровень HSK. Дочка моя тоже учит китайский, правда, очень стесняется на нем говорить», — признался один из посетителей Игорь.
Российско-китайские отношения многомерны: из года в год страны выходят на новый уровень стратегического партнерства. До начала пандемии объем взаимодействия и туристического обмена был просто огромен: из России в Китай выезжало до двух миллионов человек. Последние три года границы закрыты, но уже совсем скоро все может вернуться на круги своя.
«Мы ожидаем, что к лету возобновятся туристические поездки, возможно, это будут небольшие группы, может начаться этот процесс с Дальнего Востока, где не требуются авиаперевозки, люди могут переходить границу пешком, ходить в Китай, поэтому лед тронулся, двигатель запущен и все на разогреве», — воодушевил президент русско-китайского клуба Сергей Джан Ша.
Новый год по лунному календарю — один из важнейших праздников в КНР. С 21 по 27 января в Поднебесной объявлены общенациональные выходные. В Москве же китайская культурная ярмарка продлится до 25 января.