Китайская культурная ярмарка знакомит москвичей с традициями празднования Чуньцзе

Российско-китайские отношения многомерны: из года в год страны выходят на новый уровень стратегического партнерства. До начала пандемии объем взаимодействия и туристического обмена был просто огромен: из России в Китай выезжало до двух миллионов человек. Последние три года границы закрыты, но уже совсем скоро все может вернуться на круги своя.