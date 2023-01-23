Предприниматель из Биробиджана запустил имиджевый проект по выращиванию кофе в ЕАО

Выращиванием кофе можно заниматься и в Еврейской автономной области (ЕАО), которая находится на Дальнем Востоке. Это доказал предприниматель из Биробиджана, владелец сети кофеен Александр Романов, следует из пресс-релиза правительства региона.
Бизнесмен заинтересовался выращиванием кофейных деревьев еще несколько лет назад. За это время он уже получил тестовый урожай. Качество зерен проверяли как местные предприниматели, так и эксперты в области кофейной культуры. Тогда вкус местного кофе приятно удивил дегустаторов, вспоминает Романов.
Сейчас производство продукции превратилось в имиджевый проект предпринимателя. Он уверен, что его начинание будет способствовать развитию региона в промышленном и научном контексте. При этом власти ЕАО поддерживают бизнесмена и его деятельность по выращиванию кофе и популяризации кофейной культуры в автономной области.
Так, губернатор ЕАО Ростислав Гольдштейн накануне лично представил «домашнюю» арабику полномочному представителю президента России в ДФО Юрию Трутневу и руководителям регионов Дальнего Востока. Кроме того, продукция Романова была презентована на фестивале кофейной культуры «Давай займемся кофе», который прошел в Биробиджане в минувшем году.