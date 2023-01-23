Предприниматель из Биробиджана запустил имиджевый проект по выращиванию кофе в ЕАО

Сейчас производство продукции превратилось в имиджевый проект предпринимателя. Он уверен, что его начинание будет способствовать развитию региона в промышленном и научном контексте. При этом власти ЕАО поддерживают бизнесмена и его деятельность по выращиванию кофе и популяризации кофейной культуры в автономной области.