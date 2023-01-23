В США удивились российской тактике применения ударных беспилотников в ходе СВО

Российская тактика использования «роя ударных беспилотников» в ходе проведения спецоперации на Украине оказалась очень эффективной, вызывает удивление и заслуживает внимательного изучения. Об этом заявил отставной полковник американской морской пехоты Марк Кансиан.
Военный аналитик Марк Кансиан сообщил журналистам Business Insider, что Украина во многих отношениях стала испытательной площадкой для БПЛА различного типа в современных боевых действиях. «ПолитРоссия» предоставила эксклюзивный пересказ статьи.
«Мы видим первое использование беспилотных летательных аппаратов с Swarm (тактика "роя беспилотников". – Прим. ред.) с так называемыми "камикадзе" беспилотниками – это что-то новое», – сказал Кансиан.
Он отметил, что российские военные показывают отличные результаты, уничтожая сложную и дорогостоящую боевую технику ВСУ с помощью дронов-камикадзе, при этом ликвидируется тяжелое вооружение в том числе западного производства.