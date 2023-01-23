Певец Егор Крид обиделся на зрителей проекта «Голос. Дети»

Певец Егор Крид обиделся на зрителей вокального проекта «Голос. Дети», в котором он занимает кресло наставника. Артист назвал поклонников шоу аудиторией хейтеров.
Крид оказался недоволен выбором зрителей в последнем выпуске проекта. Во время выступления 13-летней Марианны Айрапетянц на кнопку нажали все трое судей — Баста, МакSим и Крид. Певец начал зазывать девочку в свою команду, но зрители стали кричать имена других наставников.
«Про меня вообще ни слова. Аудитория хейтеров», — обиженно высказался Крид.
Уже 27 января наставники поделят участников на тройки, после чего начнется этап поединков. В проекте будет оставаться все меньше участников.