Певец Егор Крид обиделся на зрителей проекта «Голос. Дети»

Крид оказался недоволен выбором зрителей в последнем выпуске проекта. Во время выступления 13-летней Марианны Айрапетянц на кнопку нажали все трое судей — Баста, МакSим и Крид. Певец начал зазывать девочку в свою команду, но зрители стали кричать имена других наставников.