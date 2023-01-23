Министр иностранных дел ЮАР Пандор пошутила про популярность Лаврова среди журналистов

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, очевидно, пользуется популярностью у журналистов. Об этом заявила глава МИД ЮАР Наледи Пандор.
Во время встречи с руководителем внешнеполитического ведомства РФ дипломат отметила, что в ЮАР редко собираются столько сотрудников СМИ в одном зале.
«Сегодня у нас так много журналистов, что, очевидно, говорит о том, что вы очень популярный человек, министр», — шутливо сказала Пандор.
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел ЮАР призвала США отозвать законопроект о борьбе с Россией в Африке, пишет НСН.