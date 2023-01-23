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Министр иностранных дел ЮАР Пандор пошутила про популярность Лаврова среди журналистов

Политика
Министр иностранных дел ЮАР Пандор пошутила про популярность Лаврова среди журналистов

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, очевидно, пользуется популярностью у журналистов. Об этом заявила глава МИД ЮАР Наледи Пандор.

Во время встречи с руководителем внешнеполитического ведомства РФ дипломат отметила, что в ЮАР редко собираются столько сотрудников СМИ в одном зале.

«Сегодня у нас так много журналистов, что, очевидно, говорит о том, что вы очень популярный человек, министр», — шутливо сказала Пандор.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел ЮАР призвала США отозвать законопроект о борьбе с Россией в Африке, пишет НСН.
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