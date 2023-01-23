Врут себе и людям: депутат Ананских о мифической «энергетической независимости» Евросоюза

Говоря об «энергетической независимости» Евросоюза от России, глава Евродипломатии явно недоговаривает несколько моментов. Во-первых, на текущий момент большая часть газа в европейских ПГХ имеет российское происхождение. Во-вторых, «независимость» от России не означает «энергетический суверенитет».
Европа просто попадет в зависимость от более дорогих энергоресурсов из США. Такое мнение в беседе с корреспондентом ФАН высказал депутат Государственной думы, первый зампред комитета по энергетике Игорь Ананских.
Вчера, 22 января, Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью испанскому изданию Diario заявил, что Евросоюз достиг энергетической независимости от России.
«Во-первых, он очень сильно лукавит. Потому сейчас европейские газовые хранилища наполнены сейчас, в первую очередь, газом из России. Как вы знаете, даже сейчас по одной из веток украинской ГТС идет газ в ЕС. Кроме того, большую часть прошлого года были поставки по «Северному потоку». Поэтому львиная доля газа в хранилищах Евросюза имеет российское происхождение. Во-вторых, сейчас Старый Свет потребляет меньше газа из России потому что на текущий момент европейцы снизили свое потребление. Тут серьезную роль сыграла аномально теплая зима — самая теплая за последние десятилетия. Кроме того, имеют место серьезные провалы в экономике. Европа находится в рецессии — многие предприятия останавливаются. Особенно это касается крупного бизнеса, связанного с переработкой. Поэтому в данному случае Боррель и остальные руководителе ЕС не просто лукавят, но вполне открыто обманывают европейцев», — рассказал парламентарий.
Депутат указал, что основным бенефициаром энергетического конфликта между РФ и ЕС являются Соединенные Штаты.
«Здесь все очевидно, мы все понимаем. В Европе чиновники и просто народ тоже приходят к этому понимаю. Вся эта «заварушка» с Украиной нужна для того, чтобы заместить российский нефтегаз на европейском рынке американским. В первую очередь, речь идет про газ. Мы уже видим огромный рост продаж СПГ и нефти из США в ЕС. Все это замещает российские углеводороды. Поэтому здесь очевидны причины, следствия и результаты. Сейчас рынок уходит под американские углеводороды», — подытожил собеседник нашего издания.
Отметим, что в согласно недавно опубликованному отчету Управления энергетической информации США, по итогам 2022 года Вашингтон уверенно выходит на первый в мире места в мире по эскорту нефти и газа.