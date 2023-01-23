Противостояние началось: Эрдоган запустил предвыборную кампанию

Оппозиция Турции считает, что президент не может идти на третий срок.
На прошлой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намекнул на то, что выборы в Турции пройдут на месяц раньше, чем планировалось. Таким образом он запустил предвыборную кампанию, назвав своих соперников сторонниками переворотов и старой, подконтрольной Западу республики. Между тем в оппозиции уверены, что глава государства не может баллотироваться, поскольку это его третий срок.
Есть ли на самом деле преграды перед переизбранием Эрдогана, насколько важен этот плебисцит в историческом плане, с кем соперничает турецкий президент и сможет ли он победить — в теме разбирался автор Telegram-канала «Мост через Босфор».
Особая дата
В еженедельной речи перед членами возглавляемой им «Партии справедливости и развития» (ПСР) 18 января Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вскоре турецкий народ вновь проявит свою волю, как это было 14 мая 1950 года, и твердо скажет «нет» тем, кто грезит о военных переворотах и желает вернуть Турцию в прошлое.
«Тогда покойный Аднан Мендерес сказал: "Хватит! Пусть решает народ". И он одержал великую победу. И этот шестипартийный блок, который сейчас выступает против нас, также однозначно, спустя 73 года получит отрицательный ответ от турецкого народа», — заявил Эрдоган.
За неделю до этого Девлет Бахчели, председатель «Партии националистического движения» (ПНД), входящей в правящий альянс с ПСР, призвал провести выборы в середине мая, а не 18 июня, как это было запланировано ранее. По мнению политика, из-за сезона отпусков и вступительных экзаменов граждане могут столкнуться с трудностями. Однако, учитывая слова турецкого лидера, становится ясно, что смысл таится не только в заботе об отдыхе граждан, но и в желании провести «исторические выборы» с отсылкой к победе Мендереса, который является священной фигурой для консервативной части страны.
Если вспомнить историю, в середине прошлого века политик Аднан Мендерес и его «Демократическая партия» победили «Республиканскую народную партию» (РНП), находившуюся у власти 27 лет.
Тогда турецкий оппозиционер смог заручиться поддержкой 53,5% граждан, в то время как РНП получила лишь 39,9% голосов, ознаменовав новую эру в политической жизни страны. Партия дважды одерживала уверенную победу в последующих выборах до тех пор, пока в 1960 году военная хунта не устроила переворот, обвинив Мендереса в измене родине и казнив его через повешение.
Выборы века
Несмотря на то, что голосование, скорее всего, пройдет на месяц раньше официального срока, власти Турции отказываются называть выборы досрочными. Об этом заявил представитель «Партии справедливости и развития» Омер Челик.
«Эти выборы нельзя называть досрочными. Они просто перенесены на более ранний срок», — сказал он.
До него аналогичную точку зрения высказал заместитель председателя ПСР Али Ихсан Явуз. Он заявил, что, из-за незначительного переноса плебисцита, связанного с сезонными условиями, формулировку «досрочные выборы» использовать нельзя.
«Это просто обновление даты голосования», — отметил он.
Другой замглавы ПСР Мухаммет Эмин Акбашоглу, комментируя выступление Эрдогана, указал на то, что глава государства фактически назвал точную дату выборов, с чем стоит поздравить всю нацию.
«Сегодня наш уважаемый президент объявил всему нашему народу хорошие новости о том, что выборы века пройдут в тот же день, что и 73 года назад», — сказал он.
Однако оппозиция убеждена, что изменение формулировки не меняет сути дела. Так, в частности, считает заместитель председателя основной оппозиционной фракции РНП Энгин Озкоч.
«Это досрочные выборы. Ранее вы неоднократно заверяли граждан о том, что голосование состоится 18 июня. Теперь вы назначили дату выборов на 14 мая. И снова не сдержали своего слова», — добавил он.
Споры о третьем сроке
Реджеп Тайип Эрдоган впервые был избран главой государства в 2014 году. Это были первые выборы президента в стране со времен основания республики. Однако тогда национальный лидер все еще оставался надпартийной фигурой, без исполнительных и законодательных полномочий.
Во второй раз он был избран в 2018-м на досрочных выборах. Они прошли после референдума 2017 года, который дал возможность изменить систему правления в Турции с парламентской на президентскую, наделив Эрдогана широкими полномочиями и сконцентрировав в его руках законодательную и исполнительную власть.
Политолог Мехмет Али Гюллер связывает новую дату выборов с желанием турецкого лидера избежать юридических проблем. Дело в том, что по законодательству Турции, один человек не имеет права занимать пост президента более двух раз.
«Согласно статье Конституции №101, Эрдоган не может быть кандидатом в третий раз. Он пытается решить вопрос законности, перенеся выборы на месяц. Было бы ошибкой со стороны оппозиции давать ему такую возможность», — считает он.
Кроме этого, по мнению Гюллера, единственный способ провести законный плебисцит для Эрдогана — это решение парламента о досрочных выборах. Также считают специалисты по конституционному праву.
«Президент не может быть кандидатом в третий раз. Это незаконно. Человек не имеет возможности избираться более двух раз. Тем не менее Эрдоган может договориться с парламентом, и, если его поддержат 360 депутатов, он получит шанс распустить законодательный орган и пойти на досрочные выборы. Только в таком случае он сможет баллотироваться и переизбраться», — заверяет юрист по конституционному праву Сюхейл Батум.
Другой специалист этой области Ибрагим Кабоглу также указал на то, что главный закон страны однозначен, статья №101 гласит: президент избирается народом каждые пять лет, один человек может избираться максимум два раза.
«Эта статья не была тронута. Эрдоган был избран в соответствие с ней в 2014 и 2018 годах. В дополнениях к Конституции нигде не говорится о том, что данный пункт может трактоваться в каких-то случаях иначе», — считает он.
Бывший прокурор Верховного суда Омер Фарук Эминагаоглу поддерживает коллег и отмечает, что для обнуления первого срока Эрдогана необходимо юридическое обоснование:
«Например, нужна дополнительная статья в законодательстве, которая бы фиксировала это решение. Однако такой в законе нет», — подчеркивает он.
Однако по мнению главы Министерства юстиции Бекира Боздага, для Эрдогана нет никаких преград, и в рамках новой системы правления он будет баллотироваться лишь во второй раз.
«Кандидатура нашего действующего президента соответствует Конституции и закону. Нет юридических сомнений в отношении его переизбрания. Выдвижение на пост является конституционным правом нашего лидера», — сказал он.
С кем соперничает Эрдоган
Главными конкурентами турецкого президента и ПСР является блок из шести оппозиционных фракций: «Республиканская народная партия», «Хорошая партия», «Партия Счастья», «Демократическая партия», «Партия будущего», «Партия демократии и прорыва».
Они выступают совместно, однако до сих пор не смогли определиться с конкретным кандидатом в президенты. Ожидается, что оппозиция сможет сделать это лишь в феврале. При этом в случае победы конкуренты действующей власти обещают отказаться от президентской системы правления и вернуть парламентскую.
На данный момент среди противников Эрдогана фаворитами считаются мэр Стамбула Экрем Имамоглу и градоначальник Анкары Мансур Яваш, а только после них — глава РНП Кемаль Кылычдароглу.
Однако из-за решения суда по делу Имамоглу, приговоренного к двум годам и семи месяцам лишения свободы за оскорбление представителей Высшей избирательной комиссии (ВИК), оппозиция опасается выдвигать его кандидатуру. Если апелляционный суд утвердит решение низшей инстанции, мэр Стамбула не сможет заниматься политической деятельностью в течение пяти лет.
В то же время Яваша могут не поддержать курдские избиратели из-за его прошлого — ранее он был членом националистической партии. Тогда шанс на избрание остается за Кылычдароглу, однако в последнее время все чаще называется имя еще одного кандидата, который может побороться за высокий пост — бывшего соратника президента Турции Али Бабаджана. Однако его шансы все же не так велики, как у председателя РНП.
Как и когда будут проходить выборы
Если первый тур пройдет 14 мая и кандидаты не смогут набрать больше 50% голосов, следующий этап плебисцита проведут спустя две недели, 28 мая.
Оппозиция уверена, что второй тур состоится, поскольку по итогам опросов общественного мнения ни один из кандидатов не демонстрирует поддержку более 46%. Согласно усредненному показателю, за шесть противостоящих Эрдогану партий готовы отдать свои голоса 42–44% опрошенных, в то время как выдвижение действующего лидера одобряют 40–42% граждан.
Также стоит отметить, что оппозиция может не достичь консенсуса, и каждая партия предложит своего кандидата. В таком случае Эрдоган будет переизбран уже в первом туре.
Кроме этого, на втором этапе в случае его проведения важную роль сыграет поддержка курдских избирателей. Представляющая их интересы «Партия демократии народов» (ПДН) заявила, что выдвинет собственного кандидата, если выбор шести оппозиционных партий не будет соответствовать их критериям.
Стоит отметить, что ПДН входит в объединение левых и крайне левых сил «Альянс труда и свободы», который также включает в себя следующие фракции: «Рабочая партия Турции», «Партия труда», «Партия трудового действия» и «Партия социальной свободы». Эта политическая коалиция пообещала назвать своего кандидата до конца января.
Между тем некоторые эксперты убеждены, что на втором туре курдские избиратели могут поддержать оппозиционного кандидата против Эрдогана.