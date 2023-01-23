Противостояние началось: Эрдоган запустил предвыборную кампанию

В то же время Яваша могут не поддержать курдские избиратели из-за его прошлого — ранее он был членом националистической партии. Тогда шанс на избрание остается за Кылычдароглу, однако в последнее время все чаще называется имя еще одного кандидата, который может побороться за высокий пост — бывшего соратника президента Турции Али Бабаджана. Однако его шансы все же не так велики, как у председателя РНП.