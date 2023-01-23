Благосостояние Германии оказалось в опасности из-за нехватки квалифицированных кадров

Экономика Германии может оказаться ослабленной в долгосрочной перспективе из-за нехватки квалифицированных кадров. Это может поставить процветание страны под угрозу, такую точку зрения преподносит немецкое периодическое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).
Автор приходит к выводу, что ФРГ необходимо нарастить число квалифицированных кадров. Для этого стране необходимо создать стимулы, которые поощряли бы местных жителей и приезжих работать внутри страны и постоянно повышать свою производительность труда.
Германия также должна будет решить политические и экономические противоречия, которые возникают у страны в рамках ситуации вокруг Украины.
Спецоперация ВС РФ ранее спровоцировала серьезные разногласия между ФРГ и Францией, сообщает «ФедералПресс».