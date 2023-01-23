ФАН публикует момент наезда трамвая на лежащего на путях мужчину в Петербурге

Трамвай обезглавил мужчину, который уснул прямо на путях в Приморском районе Петербурга. В распоряжении ФАН появилось видео, на котором запечатлен момент наезда на пешехода.
По данным источника в правоохранительных органах, трагедия произошла на улице Савушкина. Водитель не заметил лежащего на рельсах человека и переехал его.
Очевидцы утверждают, что погибший находился в состоянии опьянения. По факту случившегося инициирована проверка, по результатам которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее ФАН сообщал, что женщина за рулем машины такси спровоцировала аварию с трамваем в Петербурге. Виновница происшествия признала свою вину.