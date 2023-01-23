Врачи объяснили, как определить дефицит витамина В9 с первого взгляда на человека

О нехватке такого элемента может свидетельствовать бледный цвет лица. Однако это не всегда легко заметить, если у человека светлая кожа. При дефиците витамина B9 наблюдается потеря веса без видимых причин, пишет британский таблоид Daily Express. К другим симптомам относится постоянная усталость, упадок сил и болезненные ощущения в области языка.