Врачи объяснили, как определить дефицит витамина В9 с первого взгляда на человека

Неправильное питание провоцирует изменения в образовании эритроцитов. Впоследствии у человека плохо циркулирует кислород в организме. Как правило, это связано с дефицитом витамина B9.
О нехватке такого элемента может свидетельствовать бледный цвет лица. Однако это не всегда легко заметить, если у человека светлая кожа. При дефиците витамина B9 наблюдается потеря веса без видимых причин, пишет британский таблоид Daily Express. К другим симптомам относится постоянная усталость, упадок сил и болезненные ощущения в области языка.
Витамин B9 известен как фолиевая кислота. Он содержится в брюссельской капусте, листовых зеленых овощах, нуте и фасоли. Чтобы нормализовать показатель витамина B9, нужно включить в рацион эти продукты. Без консультации с врачом принимать аптечные добавки не рекомендуется.