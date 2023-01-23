Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Житель Плесецка получил 11 лет колонии за поджог здания администрации города

Общество

В Плесецке мужчина поджег здание городской администрации. Инцидент произошел в сентябре 2021 года.

Житель Плесецка получил 11 лет колонии за поджог здания администрации города

У поджигателя ранее возник конфликт с начальником, директором муниципального унитарного предприятия «Плесецк Ресурс», сообщает сетевое издание «Питерские заметки». Он поджег административное здание, желая отомстить таким образом своему руководителю.

В результате пожара едва не погибли люди. Находившиеся в здании сотрудники спасались от огня через окна второго этажа. В результате многие получили травмы различной степени тяжести.

Суд приговорил поджигателя к 11 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.
поджог здание администрация плесецк суд
Военкоры ФАН
Лучшие в аду