ФАН публикует видео с отпевания тележурналистки Бэллы Курковой

Отпевание заслуженного работника культуры РСФСР и тележурналистки Бэллы Курковой проходит в Петербурге. ФАН публикует видео с траурной церемонии.
Куркову отпевают в Спасо-Преображенском соборе. Проводить гражданскую панихиду в связи со смертью тележурналистки не будут. После отпевания ее похоронят на Смоленском кладбище.
Напомним, заслуженный работник культуры РСФСР ушла из жизни 18 января. Курковой было 87 лет. Причиной смерти тележурналистки стала остановка сердца, сообщал источник.
Заслуженный работник культуры РСФСР начинала карьеру в газете «Советская Чукотка». В 1960-е годы она работала в детской газете «Ленинские искры».
Впоследствии Куркова перешла на телевидение и доросла до должности директора Ленинградской дирекции ВГТРК. После распада СССР журналистка три года руководила Пятым каналом. В 1992 году она стала председателем Федеральной телерадиовещательной службы «Россия».