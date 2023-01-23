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Петербурженка ранила ножом 80-летнюю свекровь во время спора о политике

Происшествия
Петербурженка ранила ножом 80-летнюю свекровь во время спора о политике

Жительница Петербурга напала с ножом на 80-летнюю свекровь. Пенсионерке потребовалась медицинская помощь. Об этом ФАН сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в квартире на Витебском проспекте. Там между женщинами разгорелся конфликт на фоне политических расхождений. Во время ссоры невестка схватила колюще-режущий предмет и ударила оппонентку.

У пострадавшей диагностировали ранение руки. Стражи порядка проводят комплекс мероприятий, направленный на выяснение обстоятельств случившегося. По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.
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