Петербурженка ранила ножом 80-летнюю свекровь во время спора о политике

Жительница Петербурга напала с ножом на 80-летнюю свекровь. Пенсионерке потребовалась медицинская помощь. Об этом ФАН сообщил источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел в квартире на Витебском проспекте. Там между женщинами разгорелся конфликт на фоне политических расхождений. Во время ссоры невестка схватила колюще-режущий предмет и ударила оппонентку.
У пострадавшей диагностировали ранение руки. Стражи порядка проводят комплекс мероприятий, направленный на выяснение обстоятельств случившегося. По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.