Глава МИД РФ Лавров прибыл с рабочим визитом в Южно-Африканскую Республику

Ранее посол Южно-Африканской Республики в РФ Мзувукили Макетука заявил, что правительство страны пригласит президента России Владимира Путина на саммит БРИКС в августе 2023 года. Сотрудник дипломатического представительства отметил, что это будет первый форум альянса в очном формате за последние несколько лет.