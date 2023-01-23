Глава МИД РФ Лавров прибыл с рабочим визитом в Южно-Африканскую Республику

Претория, 23 января. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с визитом в Южно-Африканскую Республику.
Дипломат уже поговорил с главой МИД ЮАР Наледи Пандор. Политики обсудили детали сотрудничества двух стран и перспективы партнерства.
«Собеседники обменялись мнениями по основным вопросам двусторонних отношений и актуальным проблемам на международной арене. С российской стороны была отмечена ответственная позиция Претории, которая выступает против попыток коллективного Запада втянуть африканские государства в противостояние с Москвой», — отмечается в заявлении Министерства иностранных дел РФ.
В ходе диалога политики подтвердили заинтересованность обоих государств в развитии дальнейшего сотрудничества. Кроме того, Сергей Лавров запланировал встречу с главой ЮАР Сирилом Рамафосой.
Ранее посол Южно-Африканской Республики в РФ Мзувукили Макетука заявил, что правительство страны пригласит президента России Владимира Путина на саммит БРИКС в августе 2023 года. Сотрудник дипломатического представительства отметил, что это будет первый форум альянса в очном формате за последние несколько лет.