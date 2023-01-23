Обозреватель Никифорова: в Европе готовят общественность к вооруженному конфликту с Россией

В колонке для РИА Новости обозреватель Никифорова отметила, что череда важных побед Вооруженных сил РФ поставила стратегических противников Москвы перед экзистенциальным выбором. Пока зарубежные СМИ называли украинский кризис борьбой за «европейскую демократию», сама Европа в этой битве не участвовала.