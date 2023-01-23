Обозреватель Никифорова: в Европе готовят общественность к вооруженному конфликту с Россией

Европейские эксперты устроили истерику и прогнозируют не только поражение Украины, но неизбежную эскалацию с Россией, считает обозреватель Виктория Никифорова.
В колонке для РИА Новости обозреватель Никифорова отметила, что череда важных побед Вооруженных сил РФ поставила стратегических противников Москвы перед экзистенциальным выбором. Пока зарубежные СМИ называли украинский кризис борьбой за «европейскую демократию», сама Европа в этой битве не участвовала.
«Надо либо капитулировать, либо ввязываться в украинский конфликт уже по-взрослому», — указывает в материале Виктория Никифорова.
И хотя отдельные военные эксперты предупреждают Европу о последствиях накачки Украины летальным оружием, громче звучат голоса тех, кто напуган продвижением российской армии и уже морально готовит европейцев к конфронтации.