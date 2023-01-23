События на Украине на 12:00 23 января: ВСУ оставили Каменское, в ДНР открыли управление ФСБ

Глава крымского парламента Владимир Константинов заверил рядовых украинцев в том, что их собственности ничто не будет угрожать в процессе национализации имущества олигархов. Чиновник объяснил, что целью этих действий являются лишь те, кто ответственен за преступления против российской армии и мирного населения РФ и Украины. Простых же людей, многие из которых имеют недвижимость на полуострове, национализация не коснется.