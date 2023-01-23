Международная редакция Федерального агентства новостей сообщает о ситуации, сложившейся на Украине и в Донбассе к утру 23 января.
Россия
Российские войска после успешных действий в Запорожской области отодвинули «линию огня» — рубежи, с которых Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливали населенные пункты. Об этом РИА Новости сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. По его словам, украинские подразделения отошли из села Каменское, которое теперь находится в «серой зоне». Если ВС РФ установят контроль над этим важным населенным пунктом, то смогут продвинуться в направлении поселка Степногорск, а затем и к Запорожью.
ВСУ ночью продолжили артиллерийские обстрелы Новой Каховки в Херсонской области, выпустив 14 снарядов. В результате был разрушен жилой многоквартирный дом, данные по потерям среди гражданских уточняются. Кроме того, повреждены линии электропередач и газопровод.
Глава крымского парламента Владимир Константинов заверил рядовых украинцев в том, что их собственности ничто не будет угрожать в процессе национализации имущества олигархов. Чиновник объяснил, что целью этих действий являются лишь те, кто ответственен за преступления против российской армии и мирного населения РФ и Украины. Простых же людей, многие из которых имеют недвижимость на полуострове, национализация не коснется.
События в Донбассе
По указу президента РФ Владимира Путина в Донецкой Народной Республике открыли Управление ФСБ. Его начальником назначен генерал-майор Олег Боломожнов.
В Кудряшовке Луганской Народной Республики в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники местной службы безопасности нашли тайник, принадлежавший одному из украинских военнослужащих еще до начала СВО. Как сообщается, там он хранил семь снарядов крупных калибров и 225 элементов динамической защиты 4С20U украинского производства. Общий вес взрывчатых веществ в них превысил 306 килограммов. Известно, что ранее военнослужащий служил в одном из подразделений ВСУ, дислоцировавшихся неподалеку.
Украина
Директор российской Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что киевский режим хранит наиболее дефицитные и дорогие боеприпасы на территориях атомных электростанций, таким образом оберегая их от ударов ВС РФ. Среди таких резервов числятся ракеты для реактивных систем залпового огня HIMARS, боеприпасы к зарубежным комплексам противовоздушной обороны и снаряды для артиллерии крупного калибра.
Тем временем Япония передала Украине 262 генератора, предназначенные для предприятий энергетического сектора. 25 из них были прибыли еще в декабре прошлого года, а остальные доставили к 21 января.