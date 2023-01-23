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МИД России сообщил о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией

Политика
МИД России сообщил о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией

Россия приняла решение о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией. Об этом сообщили в МИД РФ.

По словам сотрудников ведомства, Москва решила понизить уровень дипломатического представителя в РФ и Эстонии до временного поверенного в делах. Эстонский посол должен будет покинуть российскую территорию 7 февраля.

В МИД напомнили, что власти Эстонии пошли на недружественный шаг по радикальному сокращению численного состава российского посольства в Таллине.

«В качестве ответной меры российской стороной принято решение о понижении уровня диппредставителя в обеих странах до временного поверенного в делах», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Ранее сообщалось, что представители Еврокомиссии поддержали решение Эстонии конфисковать российские активы, пишет НСН.
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