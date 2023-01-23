МИД России сообщил о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией

Россия приняла решение о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией. Об этом сообщили в МИД РФ.
По словам сотрудников ведомства, Москва решила понизить уровень дипломатического представителя в РФ и Эстонии до временного поверенного в делах. Эстонский посол должен будет покинуть российскую территорию 7 февраля.
В МИД напомнили, что власти Эстонии пошли на недружественный шаг по радикальному сокращению численного состава российского посольства в Таллине.
«В качестве ответной меры российской стороной принято решение о понижении уровня диппредставителя в обеих странах до временного поверенного в делах», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
Ранее сообщалось, что представители Еврокомиссии поддержали решение Эстонии конфисковать российские активы, пишет НСН.