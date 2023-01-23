Военный эксперт Кнутов: Ни ООН, ни МАГАТЭ не намерены замечать склады боеприпасов ВСУ на атомных станциях

Напомним, как сообщило 23 января издание Washington Post, отключения света и огромное количество «похоронок», которые приходят с фронта, стали главными проблемами для жителей Западной Украины. По данным WP, главным напоминанием о конфликте стало число местных жителей, воюющих на востоке Украины. Газета цитирует слова главы села Новый Ярычев во Львовской области Петра Соколовского — о том, что «из 18 тысяч мужчин общины на фронт отправились 600, многие из них уже погибли». По словам директора школы соседнего села Неслухов Оксаны Сервило, «ежедневно из Артемовска привозят все новые трупы». По данным газеты, от проблем с отсутствием электричества эта часть Украины страдает больше, чем остальные. Отключения происходят регулярно, почти повсеместно для работы социальных объектов установлены генераторы.По словам мэра Львова Андрея Садового, в регионе поражены электроподстанции, а некоторые по несколько раз. Он назвал эту ситуацию «катастрофой».