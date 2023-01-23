Военный эксперт Кнутов: Ни ООН, ни МАГАТЭ не намерены замечать склады боеприпасов ВСУ на атомных станциях

Как сообщили 23 января в Службе внешней разведки РФ, получены достоверные данные о том, что Киев начал складировать западные ракеты и боеприпасы прямо на украинских АЭС. Как сообщил по этому поводу ФАН военный аналитик, директор Музея истории войск ПВО Юрий Кнутов, Россия должна по этому поводу «бить в колокола» на всех международных площадках.
Как заявили в Службе внешней разведки России (СВР), на территории украинских АЭС активно размещаются ракеты к HIMARS и зарубежным системам ПВО, а также артиллерийские боеприпасы большого калибра. «В Службу внешней разведки поступили достоверные данные о том, что ВСУ ведут складирование предоставляемых Западом вооружений и боеприпасов на территориях атомных электростанций. Это касается самых дорогих и дефицитных для ВСУ ракет к комплексам РСЗО HIMARS и зарубежным системам ПВО, а также боеприпасов большого калибра», — сообщил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
Сообщается, что только через железнодорожный узел «Рафаловка» на территорию Ровенской АЭС в конце прошлого года было доставлено несколько вагонов боеприпасов из-за рубежа. В СВР добавили, что Киев размещает боеприпасы на территории АЭС, потому что знает — российская армия не будет наносить удары по таким объектам. «Хочется надеяться, что режиму в Киеве не придет в голову специально подорвать склады боеприпасов на АЭС, чтобы выклянчить у Запада еще больше оружия», — подчеркнули в СВР.
Как сообщил по этому поводу военный аналитик, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов, киевский режим идет на все более чудовищные военные преступления, потому что никто в западном мире не хочет этого замечать.
«Честно говоря, подобный сценарий я прогнозировал еще несколько месяцев назад, когда шла речь о захвате ВСУ территории Запорожской АЭС. В октябре-ноябре прошлого года Запад и Киев активно требовали «демилитаризации» этого объекта. И уже тогда было понятно, что в случае отхода наших войск со станции ничто не помешало бы украинской армии захватить АЭС, и создать на ее базе плацдарм для наступления на Бердянск и Мелитополь. Ведь украинцы прекрасно понимали, что российская армия ни при каких обстоятельствах не будет стрелять по ЗАЭС, просто в силу того, что это атомный объект», — напомнил Кнутов.
Сегодня украинский режим остается верен себе, начав использование территории объектов атомной энергетики как складов современных боеприпасов, продолжил он.
«Насколько эта деятельность является преступной, понятно даже ребенку — ведь подрыв этих боеприпасов рядом с атомным реактором грозит чудовищными последствиями всей Европе. Но еще страшнее то, что ни МАГАТЭ, ни ООН наверняка никак не отреагируют на эту информацию. Я просто уверен, что они пропустят ее мимо ушей, — сообщил Кнутов. — Хотя понятно, что, если бы речь шла не об Украине, а о любой другой стране, то МАГАТЭ тут же вмешалась бы и потребовала немедленного вывода всех военных складов с территории атомных электростанций. А также полной демилитаризации этих территорий».
Военный эксперт напомнил — сегодня постоянная миссия МАГАТЭ уже находится на территории Запорожской АЭС, которая контролируется российской армией.
«Специалисты МАГАТЭ следят за тем, чтобы на территории АЭС не было даже российского тяжелого вооружения, вроде танков и САУ. В то же время на атомных станциях, которые контролируют ВСУ, массово складируются западные снаряды и ракеты, и ни одного международного контролера там почему-то нет. Я рассматриваю это как запрещенный прием ведения войны, и об этом нужно как можно громче заявлять как с трибуны ООН, так и в рамках БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества, и вообще «бить в колокола» на всех возможных международных площадках».
При этом Кнутов признал — в последнее время в ООН российских представителей вроде бы слышат, но практически никак не реагируют на их инициативы.
«Несмотря на это, мы все равно должны доносить миру страшную правду о том, что творит киевский режим на подконтрольных ему территориях. В противном случае мы можем получить атомную катастрофу, по сравнению с которой Чернобыль покажется нам детским праздником», — заключил военный аналитик в беседе с ФАН.
Напомним, как сообщило 23 января издание Washington Post, отключения света и огромное количество «похоронок», которые приходят с фронта, стали главными проблемами для жителей Западной Украины. По данным WP, главным напоминанием о конфликте стало число местных жителей, воюющих на востоке Украины. Газета цитирует слова главы села Новый Ярычев во Львовской области Петра Соколовского — о том, что «из 18 тысяч мужчин общины на фронт отправились 600, многие из них уже погибли». По словам директора школы соседнего села Неслухов Оксаны Сервило, «ежедневно из Артемовска привозят все новые трупы». По данным газеты, от проблем с отсутствием электричества эта часть Украины страдает больше, чем остальные. Отключения происходят регулярно, почти повсеместно для работы социальных объектов установлены генераторы.По словам мэра Львова Андрея Садового, в регионе поражены электроподстанции, а некоторые по несколько раз. Он назвал эту ситуацию «катастрофой».