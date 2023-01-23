СМИ: Миллионы бюллетеней пропали на промежуточных выборах в Калифорнии

Вашингтон, 23 января. В Калифорнии бесследно исчезла почти половина бюллетеней, которые были отправлены избирателям по почте в ходе прошедших в ноябре промежуточных выборах в конгресс. Об этом сообщила группа по обеспечению честности выборов.
Исследователи Юридического фонда общественных интересов (PILF) выяснили, что 10,9 из 22,1 миллиона бюллетеней, которые были отправлены избирателям для проведения голосования по почте, «бесследно исчезли».
«После учета голосов на избирательных участках и отклоненных бюллетеней в ноябре 2022 года осталось более 10 миллионов бюллетеней, оставшихся непогашенными, что означает, что сотрудники избирательных комиссий не знают, что с ними случилось», — сообщили сотрудники фонда.
Как отметили в PILF, избирательные органы Калифорнии с недавних пор автоматически отправляют бюллетени всем зарегистрированным избирателям штата. При этом избиратель может самостоятельно решить заполнить ли присланный по почте бюллетень и отправить его по почте или явиться в избирательный участок, чтобы проголосовать лично. Однако, как, подчеркивают исследователи, дальнейшая судьба бюллетеней остается неизвестной, что открывает широкое поле для различных махинаций.
«Практика голосования по почте имеет непреодолимый информационный пробел. Общественность не может знать, сколько бюллетеней было проигнорировано, доставлено не в те почтовые ящики или даже удержано у надлежащего получателя кем-то по тому же адресу», — считают в PILF.
Согласно данным из опубликованного фондом отчета, из оставшегося количества бюллетеней 9,8 миллиона были приняты почтовой службой США, 1,4 миллиона подсчитаны в центрах очного голосования.
При этом, как отдельно отметили исследователи, избирательные комиссии в Калифорнии отклонили 226 250 бюллетеней, отправленных по почте во время первичных и всеобщих выборов 2022 года. По мнению сотрудников PILF, переход на голосование по почте привел к лишению значительной части избирателей их законных прав. Основной причиной отказа от учета голоса стала поздняя доставка бюллетеней. При этом избирательные органы не делают различий между теми бюллетенями, которые были отправлены после дня голосования и теми, которые не были вовремя доставлены по вине почтовой службы.
«Есть много причин, по которым бюллетени, отправленные по почте, в конечном счете не учитываются. Демонстрация голосования по почте в Калифорнии должна послужить предупреждением законодателям других штатов», — предупреждает президент PILF Кристиан Адамс.
Официальные лица Калифорнии не прокомментировали выводы группы.