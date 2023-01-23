СМИ: Миллионы бюллетеней пропали на промежуточных выборах в Калифорнии

При этом, как отдельно отметили исследователи, избирательные комиссии в Калифорнии отклонили 226 250 бюллетеней, отправленных по почте во время первичных и всеобщих выборов 2022 года. По мнению сотрудников PILF, переход на голосование по почте привел к лишению значительной части избирателей их законных прав. Основной причиной отказа от учета голоса стала поздняя доставка бюллетеней. При этом избирательные органы не делают различий между теми бюллетенями, которые были отправлены после дня голосования и теми, которые не были вовремя доставлены по вине почтовой службы.