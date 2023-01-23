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Юзеры Reddit заявили, что халатное отношение к лестницам и кариесу может привести к смерти

Общество
Юзеры Reddit заявили, что халатное отношение к лестницам и кариесу может привести к смерти

Некоторые с первого взгляда безобидные вещи могут оказаться смертельно опасными, заявили пользователи Reddit.

Юзеры рассказали о своем печальном опыте, когда халатность и невнимательность людей приводила к трагическим последствиям. Один пользователь Сети сообщил, что дважды засыпал за рулем, и каждый раз это заканчивалось аварией.

«Лестницы. Миллионы людей каждый год получают на них серьезные травмы, сотни тысяч умирают после падения. Оба моих дедушки умерли из-за падения», — рассказал другой комментатор.

Недолеченные зубы также могут привести к смерти. Запущенный кариес угрожает инсультами и инфарктами. Участники беседы рассказали, что опасность представляет и душ, где легко поскользнуться и серьезно травмироваться.
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