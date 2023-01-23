Журналисты выяснили подробности недомогания Александра Збруева

Появились подробности о недомогании актера Александра Збруева. Журналисты выяснили, почему артисту потребовалась экстренная медицинская помощь.
Жена Збруева Людмила Савельева вызвала врачей в их квартиру на Малой Бронной утром 16 января. Актер жаловался на боли в груди и повышенное давление. Верхний показатель достиг цифры 190.
Медики оказали помощь 84-летнему Збруеву, но класть его в больницу не стали. Актеру дали рекомендации по амбулаторному лечению.
Не исключено, что Збруеву стало плохо из-за смерти коллеги по «Ленкому» Инны Чуриковой, пишет «МК». Актриса ушла из жизни 14 января. Похороны звезды отечественного кино прошли 17 января на Новодевичьем кладбище.