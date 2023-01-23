Таисия Повалий объяснила, почему переехала с Украины в Россию

Украинская певица Таисия Повалий назвала причины, по которым оставила родную страну. Артистка объяснила, почему предпочла переехать в Россию.
По словам исполнительницы, она с детства привыкла быть там, где правда, поэтому сейчас она с РФ. Повалий хочет, чтобы Украина вернулась к нормальной жизни из зомбированного состояния, в котором находится сейчас. Певица отметила, что восемь лет жила с непониманием происходящего в Донбассе.
«Именно в том, что сегодня делает Россия, вижу спасение и свое, и Украины. Чувствую, что Россия сейчас меня защищает», — поделилась артистка в беседе с изданием «Дни.ру».
Исполнительница живет в РФ почти год, она снимает трехкомнатную квартиру в Москве. В феврале прошлого года Повалий участвовала в съемках программы «Две звезды» для российского телевидения.
Изначально она должна была вылетать в Киев из Москвы 23 февраля, но создатели шоу решили снять два дополнительных выпуска в связи с высокими рейтингами. Певица купила обратный билет на 26 февраля, однако после начала СВО поняла, что лететь на родину не может.
Прошлой весной к Повалий переехала ее 80-летняя мать. До этого женщина ни разу не бывала в Москве, сообщает utro.ru.
Мать певицы скучает по Киеву, поскольку там ее корни, и спрашивает дочь, когда они поедут домой. Артистка отвечает, что они уже дома, поскольку находятся в России.