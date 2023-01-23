Таисия Повалий объяснила, почему переехала с Украины в Россию

По словам исполнительницы, она с детства привыкла быть там, где правда, поэтому сейчас она с РФ. Повалий хочет, чтобы Украина вернулась к нормальной жизни из зомбированного состояния, в котором находится сейчас. Певица отметила, что восемь лет жила с непониманием происходящего в Донбассе.