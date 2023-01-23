Нумерологический прогноз на неделю: каждому придется поменять отношение к деньгам, карьере, семье

Наступивший 2023 год будет требовать от нас проявления себя в социуме, взаимодействия с миром в «живом» формате. Поэтому каждому человеку придется пересмотреть свое отношение к финансам, карьере, семейным ценностям, духовному развитию, рассказала нумеролог, семейный психолог, энергопрактик Ирина Митрофанова.
В беседе с корреспондентом ФАН специалист рассказала, какой будет предстоящая неделя и объяснила, как сделать каждый день наиболее эффективным
При этом она отметила, что на протяжении всего января надо периодически наводить порядок в своем пространстве.
По словам Митрофановой, понедельник, 23 января, потребует максимальной сосредоточенности и отдачи. Поскольку это день быстрых решений.
«Все, о чем договоритесь в этот день обязательно перейдет от слов к делу с соблюдением всех условий. Девиз дня — личная ответственность. Смелость личных и деловых интересов будет вознаграждена. Энергия дня направлена на создание нового. Любая ложь не останется не замеченной», — предупредила она.
24 января придется пересмотреть рабочие планы на ближайшие пару дней. Это поможет рассчитать собственные силы и распределить личные энергоресурсы.
«Вторник — отличный день для спорта, наполняющих медитаций, телесных практик», — отметила нумеролог.
25 января, по ее словам, хорошо начать с музыки и чашки ароматного чая. Денежные аффирмации наполнят энергию и откроют путь к новому финансовому потоку. Но надо быть очень внимательным к выбору партнеров, предупредила она. Поскольку есть риск нарваться на человека, который много обещает, но мало делает.
«В среду лучше отложить походы по магазинам, перенесите их на другое число. Потому что 25 января — это день разумных и запланированных расходов», — рекомендовала Митрофанова.
26 января не стоит никуда спешить. Как пояснила специалист, быстрый разбег и набор скорости требует резкого торможения, а это всегда «перелеты» и травмы. Поэтому в этот день не стоит принимать необдуманных решений, вести переговоры и заключать договоры. Также, по ее словам, надо воздержаться от проявления негативных эмоций и навести порядок в документах на работе и дома.
«Этот день подходит для подведения итогов начала года во всех сферах жизни», — отметила нумеролог.
27 января хорошо подходит для начала обучения, новых знакомств, духовных практик, очищающих медитаций. Нумеролог рекомендовала проверить рацион питания и внести соответствующие корректировки.
«Самое время вспомнить о здоровье. В этом году научится понимать сигналы тела основная ваша задача», — подчеркнула специалист.
28 января — день заботы о внутренней гармонии и отношениях с самим собой, отметила нумеролог. Для этого надо разобраться с приоритетами. Самое интересное, что в этот день все не важное надо сделать именно в первую очередь. А любой инсайт дня нужно запускать сразу в процесс.
«29 января — день личной силы. Восстановительные практики лучшие друзья дня. Прислушивайтесь к своим желаниям и не игнорируйте их. Все, что будете отрицать и не принимать в этот день отвернётся от вас надолго. Не пренебрегайте подарками от Вселенной», — рекомендовала Митрофанова.
Резюмируя она добавила, что в конце января стоит особое внимание уделить своему окружению. Вполне возможно, в результате найдутся люди, которые подобно рыбе-прилипале, пользуются чужим потоком энергии, забирая самые «лакомые кусочки» и оставляя «голые косточки», в виде раздражения и усталости.