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Шестилетняя девочка сломала позвоночник во время прыжков на батутах в Петербурге

Происшествия
Шестилетняя девочка сломала позвоночник во время прыжков на батутах в Петербурге

Прыжки на батутах обернулись госпитализацией для юной жительницы Петербурга. По данному факту полиция инициировала проверку, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Шестилетняя девочка отдыхала в батутном парке на Выборгской набережной и упала. Медики скорой помощи диагностировали у маленькой пациентки закрытый компрессионный перелом дух позвонков.

Малышку доставили в больницу, ее состояние оценивается как удовлетворительное. В настоящий момент правоохранители устанавливают все детали происшествия.
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