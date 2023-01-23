Шестилетняя девочка сломала позвоночник во время прыжков на батутах в Петербурге

Прыжки на батутах обернулись госпитализацией для юной жительницы Петербурга. По данному факту полиция инициировала проверку, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.
Шестилетняя девочка отдыхала в батутном парке на Выборгской набережной и упала. Медики скорой помощи диагностировали у маленькой пациентки закрытый компрессионный перелом дух позвонков.
Малышку доставили в больницу, ее состояние оценивается как удовлетворительное. В настоящий момент правоохранители устанавливают все детали происшествия.