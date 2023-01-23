Генерал Гурулев: войска РЭБ должны лишить связи танки Leopard-2 и БМП Bradley на Украине

Возможная передача Киеву немецких танков Leopard-2 и американских БМП Bradley не сможет изменить ситуацию в зоне боевых действий, но игнорировать эти поставки не стоит. Об этом заявил депутат Госдумы РФ, генерал-лейтенант в отставке Андрей Гурулев, сообщает ИА SM.News.
По словам парламентария, основой боевой работы западной бронетехники является устойчивая связь, что позволяет экипажам находится в единой системе управления. В случае применения российскими военными средств РЭБ танки Leopard-2 и БМП Bradley останутся без данных разведки и поддержки общевойсковых подразделений.
Бронетехнику, оставленную без прикрытия артиллерии и средств ПВО гораздо легче уничтожить обычными противотанковыми средствами, которыми следует насытить российские войска в зоне боевых действий, отметил Гурулев.
Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Берлин может в ближайшее время принять решение по вопросу поставок на Украину танков Leopard, сообщает телеканал «360».