Генерал Гурулев: войска РЭБ должны лишить связи танки Leopard-2 и БМП Bradley на Украине

Возможная передача Киеву немецких танков Leopard-2 и американских БМП Bradley не сможет изменить ситуацию в зоне боевых действий, но игнорировать эти поставки не стоит. Об этом заявил депутат Госдумы РФ, генерал-лейтенант в отставке Андрей Гурулев, сообщает ИА SM.News.