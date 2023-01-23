Турецкие хакеры взломали сайты правительства Швеции после скандала с сожжением Корана

Турецкие хакеры атаковали сайты шведских правительственных и банковских учреждений после скандала с сожжением Корана.
При переходе по ссылкам система выдает фотографии священной для мусульман Мекки и звуки призыва к всеобщей молитве (азан). Хакеры предупредили, что атаки не прекратятся до тех пор, пока в Швеции не извинятся за публичное сожжение Корана перед посольством Турции в Стокгольме.
На фоне скандала в Анкаре прошли акции протеста. Активисты жгли шведские флаги. Позже демонстранты оцепили шведское генконсульство. Митинги проходят по всей Турции. Все это может сорвать переговоры по вопросу вступления Швеции и Финляндии в НАТО.
Анкара при этом уже отменила запланированные ранее визиты шведских политиков в Турцию. Так, 21 января ожидалось прибытие министра обороны Швеции. Однако его визит так и не состоялся.