Турецкие хакеры взломали сайты правительства Швеции после скандала с сожжением Корана

При переходе по ссылкам система выдает фотографии священной для мусульман Мекки и звуки призыва к всеобщей молитве (азан). Хакеры предупредили, что атаки не прекратятся до тех пор, пока в Швеции не извинятся за публичное сожжение Корана перед посольством Турции в Стокгольме.