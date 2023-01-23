Запашный рассказал о провалившейся попытке провести цирковое шоу в Монте-Карло без России

Запашный сообщил, что сейчас в Монте-Карло проходит гала-шоу Международного циркового фестиваля. В этом году организаторы официально отказались от участия России и аннулировали приглашения главы Росгосцирка Сергея Белякова и заслуженного артиста России Гии Эрадзе.