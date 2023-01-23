Запашный рассказал о провалившейся попытке провести цирковое шоу в Монте-Карло без России

Генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный рассказал о провалившейся попытке организаторов циркового шоу в Монте-Карло провести мероприятие без России.
Запашный сообщил, что сейчас в Монте-Карло проходит гала-шоу Международного циркового фестиваля. В этом году организаторы официально отказались от участия России и аннулировали приглашения главы Росгосцирка Сергея Белякова и заслуженного артиста России Гии Эрадзе.
«Но вот военный оркестр княжества, который по традиции играет до начала гала-шоу, вдруг решил исполнить всем известный марш «Прощание славянки»» — написал Запашный в Telegram-канале.
Он также отметил, что организаторы сделали официальное предложение президенту Украины Владимиру Зеленскому выступить с обращением на мероприятии. При этом флаг России убрали на церемонии открытия, сообщает портал «Царьград».