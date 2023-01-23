Правительство за два года выделит 130 млрд рублей на модернизацию инфраструктуры ЖКХ

Кабмин РФ на условиях софинансирования выделит порядка 130 млрд рублей на модернизацию сектора ЖКХ в регионах в 2023-2024 годах, пишет ТАСС.
В ходе совещание со своим заместителем, премьер-министр РФ Михаил Мишустин объяснил, что средства будут направлены на замену и строительство новых водопроводных, тепловых и канализационных сетей, также котельных и других объектов теплоснабжения. Вэтом году планируется направить 30 млрд рублей, еще 100 млрд — в 2024 году.
Глава правительства напомнил о поручении президента России Владимира Путина о реализации стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ. Речь о том, чтобы в каждом городе и поселке, квартиры и дома граждан, промышленные и социальные объекты должны быть надежно обеспечены теплом и водой.