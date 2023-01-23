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Правительство за два года выделит 130 млрд рублей на модернизацию инфраструктуры ЖКХ

Экономика
Правительство за два года выделит 130 млрд рублей на модернизацию инфраструктуры ЖКХ

Кабмин РФ на условиях софинансирования выделит порядка 130 млрд рублей на модернизацию сектора ЖКХ в регионах в 2023-2024 годах, пишет ТАСС.

В ходе совещание со своим заместителем, премьер-министр РФ Михаил Мишустин объяснил, что средства будут направлены на замену и строительство новых водопроводных, тепловых и канализационных сетей, также котельных и других объектов теплоснабжения. Вэтом году планируется направить 30 млрд рублей, еще 100 млрд — в 2024 году.

Глава правительства напомнил о поручении президента России Владимира Путина о реализации стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ. Речь о том, чтобы в каждом городе и поселке, квартиры и дома граждан, промышленные и социальные объекты должны быть надежно обеспечены теплом и водой.
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