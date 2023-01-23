Правительство за два года выделит 130 млрд рублей на модернизацию инфраструктуры ЖКХ

В ходе совещание со своим заместителем, премьер-министр РФ Михаил Мишустин объяснил, что средства будут направлены на замену и строительство новых водопроводных, тепловых и канализационных сетей, также котельных и других объектов теплоснабжения. Вэтом году планируется направить 30 млрд рублей, еще 100 млрд — в 2024 году.