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Юноша до полусмерти избил жителя Тюмени за оскорбление сестры

Происшествия

В Тюмени 18-летний юноша палкой избил 40-летнего мужчину. Того с переломами ребер и множеством других травм доставили в больницу.

Юноша до полусмерти избил жителя Тюмени за оскорбление сестры

Было установлено, что ранее пострадавший зашел в магазин и пытался взять продукты в долг. Продавщица отказала ему, тогда тюменец вступил с женщиной в перепалку и оскорбил ее, передает сетевое издание «МегаТюмень».

Придя домой, женщина рассказала о происшедшем своему брату, и тот решил проучить наглеца. Он подкараулил мужчину на улице и избил его палкой.

В данный момент молодой человек находится под подпиской о невыезде. В случае, если его вина будет доказана, ему может грозить до десяти лет тюрьмы.
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