Юноша до полусмерти избил жителя Тюмени за оскорбление сестры

В Тюмени 18-летний юноша палкой избил 40-летнего мужчину. Того с переломами ребер и множеством других травм доставили в больницу.
Было установлено, что ранее пострадавший зашел в магазин и пытался взять продукты в долг. Продавщица отказала ему, тогда тюменец вступил с женщиной в перепалку и оскорбил ее, передает сетевое издание «МегаТюмень».
Придя домой, женщина рассказала о происшедшем своему брату, и тот решил проучить наглеца. Он подкараулил мужчину на улице и избил его палкой.
В данный момент молодой человек находится под подпиской о невыезде. В случае, если его вина будет доказана, ему может грозить до десяти лет тюрьмы.