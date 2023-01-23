Политик Филиппо допустил начало третьей мировой из-за предложения Макрона по Украине

Идея президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке танков Leclerc на Украину сравнима с безумием. Об этом заявил французский политик Флориан Филиппо.
На своей странице в Twitter глава движения «Патриоты» отметил, что Париж должен выступать за мир, а не за войну, которую активно навязывают «американские ястребы».
«Французская армия доведена до предела, и это очень опасная эскалация в сторону третьей мировой войны», — написал политик, оценив безумный план президента.
Ранее сообщалось, что французский лидер Макрон во время встречи с немецким канцлером Олафом Шольцем не исключил предоставление танков Leclerc киевскому режиму, пишет НСН.
Однако Германия в этом вопросе занимает более осторожную позицию. Недавно канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал, что Берлин согласится передать танки Leopard Украине после начала поставок боевых машин Abrams из США.