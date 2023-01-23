Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Политик Филиппо допустил начало третьей мировой из-за предложения Макрона по Украине

Политика
Политик Филиппо допустил начало третьей мировой из-за предложения Макрона по Украине

Идея президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке танков Leclerc на Украину сравнима с безумием. Об этом заявил французский политик Флориан Филиппо.

На своей странице в Twitter глава движения «Патриоты» отметил, что Париж должен выступать за мир, а не за войну, которую активно навязывают «американские ястребы».

«Французская армия доведена до предела, и это очень опасная эскалация в сторону третьей мировой войны», — написал политик, оценив безумный план президента.

Ранее сообщалось, что французский лидер Макрон во время встречи с немецким канцлером Олафом Шольцем не исключил предоставление танков Leclerc киевскому режиму, пишет НСН.

Однако Германия в этом вопросе занимает более осторожную позицию. Недавно канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал, что Берлин согласится передать танки Leopard Украине после начала поставок боевых машин Abrams из США.
макрон танки Украина франция
Военкоры ФАН
Лучшие в аду