Мать тяжелобольного Костомарова рассказала о состоянии фигуриста

Мать фигуриста Романа Костомарова поделилась информацией о состоянии тяжелобольного сына. Женщина призналась, что переживает за олимпийского чемпиона в танцах на льду.
Спортсмен лежит в больнице в Коммунарке. По словам матери госпитализированного Костомарова, его состояние останется неизменным. Женщина заявила, что с ее сыном все по-прежнему.
«Я переживаю. Переживают все», — отметила мать фигуриста в комментарии телеканалу «360».
Напомним, олимпийского чемпиона госпитализировали 10 января. Костомаров оказался в больнице с воспалением легких. По данным СМИ, после госпитализации спортсмена подключили к аппаратам ИВЛ и ЭКМО.
Предполагается, что фигурист заболел из-за выступления на холоде. Однако подруга Костомарова, актриса Мария Аниканова, придерживается другого мнения. Она считает, что у олимпийского чемпиона какой-то вирус.