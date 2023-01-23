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Мать тяжелобольного Костомарова рассказала о состоянии фигуриста

Общество
Мать тяжелобольного Костомарова рассказала о состоянии фигуриста

Мать фигуриста Романа Костомарова поделилась информацией о состоянии тяжелобольного сына. Женщина призналась, что переживает за олимпийского чемпиона в танцах на льду.

Спортсмен лежит в больнице в Коммунарке. По словам матери госпитализированного Костомарова, его состояние останется неизменным. Женщина заявила, что с ее сыном все по-прежнему.

«Я переживаю. Переживают все», — отметила мать фигуриста в комментарии телеканалу «360».

Напомним, олимпийского чемпиона госпитализировали 10 января. Костомаров оказался в больнице с воспалением легких. По данным СМИ, после госпитализации спортсмена подключили к аппаратам ИВЛ и ЭКМО.

Предполагается, что фигурист заболел из-за выступления на холоде. Однако подруга Костомарова, актриса Мария Аниканова, придерживается другого мнения. Она считает, что у олимпийского чемпиона какой-то вирус.
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