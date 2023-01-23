Власти ФРГ не осознают всех издержек военной помощи Запада украинским националистам и не понимают опасности ответной реакции России. Об этом заявил депутат бундестага Евгений Шмидт.
Большинство немецких политиков игнорируют возможность эскалации острого кризиса на Украине, в которую будут вовлечены многие европейские страны, посетовал законодатель от партии «Альтернатива для Германии» Евгений Шмидт, его слова приводит издание SM.News.
«Эти обоснованные опасения тут же натыкаются на стену непонимания. Идет совершенно агрессивная реакция. Вроде, если вы это говорите, то вы какой-то путинский шпион», — возмутился Шмидт.
Он предупредил, что немецкие и в целом европейские СМИ создали информационный вакуум вокруг драматических событий на Украине и тиражируют мантры о необходимости всемерной поддержки киевского режима западными странами.