Москвичи часто приобретают жилье на Кубани

Как пишет интернет газета «Нева.Тудэй», количество заявок от жителей Москвы на приобретение недвижимости в других субъектах РФ возросло на 65% по сравнению с данными, которые были зафиксированы в 2021 году. В лидерах по этим показателям оказались Петербург, Краснодар, Сочи, Алтайский край, Екатеринбург, Нижний Новгород и Тула.