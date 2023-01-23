Москвичи часто приобретают жилье на Кубани

Особой популярностью среди жителей столицы Российской Федерации, покупающих квартиры в других регионах, пользуются Краснодар и Сочи. Также отмечается довольно высокий спрос на недвижимость в Петербурге.
Как пишет интернет газета «Нева.Тудэй», количество заявок от жителей Москвы на приобретение недвижимости в других субъектах РФ возросло на 65% по сравнению с данными, которые были зафиксированы в 2021 году. В лидерах по этим показателям оказались Петербург, Краснодар, Сочи, Алтайский край, Екатеринбург, Нижний Новгород и Тула.
В основном покупатели предпочитают становиться собственниками квартир в новостройках, только 13% были бы не прочь приобрести загородный дом в одном из российских регионов. Также отмечают, что, обзаведясь жильем в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге, столичные жители переезжают на постоянное место жительство в выбранный регион.