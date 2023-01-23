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Верблюд искусал до смерти 51-летнего сторожа на базе отдыха под Омском

Происшествия
Верблюд искусал до смерти 51-летнего сторожа на базе отдыха под Омском

Верблюд напал на 51-летнего сторожа и искусал его до смерти под Омском. Инцидент произошел в Тюкалинском районе на базе отдыха «Березка», сообщают местные СМИ.

Верблюд по неустановленным причинам совершил нападение на мужчину, который охранял территорию базы.

В результате сторож получил тяжелую открытую черепно-мозговую травму. Медики не смогли спасти жизнь пострадавшего. Он умер в реанимации.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что база отдыха принадлежит предприятию «Завод сборного железобетона №6».
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