Верблюд искусал до смерти 51-летнего сторожа на базе отдыха под Омском

Верблюд напал на 51-летнего сторожа и искусал его до смерти под Омском. Инцидент произошел в Тюкалинском районе на базе отдыха «Березка», сообщают местные СМИ.
Верблюд по неустановленным причинам совершил нападение на мужчину, который охранял территорию базы.
В результате сторож получил тяжелую открытую черепно-мозговую травму. Медики не смогли спасти жизнь пострадавшего. Он умер в реанимации.
Сотрудники правоохранительных органов установили, что база отдыха принадлежит предприятию «Завод сборного железобетона №6».