Глава Белоруссии Лукашенко счел непростой сложившуюся вокруг республики обстановку

Сложившаяся вокруг Белоруссии обстановка оказалась довольно непростой. С таким заявлением выступил президент Александр Лукашенко.
На мероприятии по утверждению решений на охрану государственной границы он поднял на обсуждение текущую ситуацию по периметру республики. Также темой встречи стал вопрос беженцев и поддержки армии.
«Особенность этого года в том, что как никогда ранее, по-моему, обстановка вокруг Беларуси — военно-политическая обстановка, да и экономическая — не такая простая», — признался Лукашенко.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров дал понять, что официальные Москва и Минск готовы к различным сценариям в оборонной отрасли. Таким образом он высоко оценил сотрудничество стран. Соответствующее заявление дипломат сделал на переговорах с Лукашенко.