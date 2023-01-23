Бундестаг необходимо превратить в «ровную, слегка фонящую» площадку. Такое мнение выразил политолог Евгений Сатановский.
Он напомнил, что руководство ФРГ планирует отправить властям Украины танки Leopard, которые на самом деле окажутся усовершенствованными «тиграми». Эксперт спрогнозировал, что бронетехника с крестами на борту в скором времени направится в сторону России. На этом фоне политолог напомнил, как в 1941 году Советский Союз разгромил Германию.
«Для меня это сигнал, что рейхстаг или бундестаг, который сейчас вместо рейхстага, просто больше не должен остаться на своем месте. Ровная, слегка фонящая, оплавленная площадка!» — забил гвоздь в крышку гроба немецкого правительственного органа Сатановский.
Ранее по этому поводу высказался глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Он пообещал поднять на обсуждение передачу танков украинской стороне с главами МИД стран-участниц объединения. Подробностями поделилась Национальная служба новостей.