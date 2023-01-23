Сатановский выступил за превращение бундестага в «ровную, слегка фонящую» площадку

Он напомнил, что руководство ФРГ планирует отправить властям Украины танки Leopard, которые на самом деле окажутся усовершенствованными «тиграми». Эксперт спрогнозировал, что бронетехника с крестами на борту в скором времени направится в сторону России. На этом фоне политолог напомнил, как в 1941 году Советский Союз разгромил Германию.