В Марий Эл выросло число участников онлайн-зачета по финансовой грамотности

Жители Марий Эл в декабре 2022 года проверили свои финансовые знания в ходе Всероссийского онлайн-зачета по финансовой грамотности.
Популярность мероприятия в Марий Эл за последний год многократно выросла. Так, в 2022 году в онлайн-зачете приняли участие 7,1 тысяч местных жителей, что в 3,6 раза превысило показатели 2021 года. Одновременно с 74% до 86% увеличилась доля тех, кто успешно справился с заданиями, сообщает «МедиаПоток».
В зачете можно было участвовать целыми семьями, из 936 марийских семей успешно сдали зачет 80%. Центробанк России и Агентство стратегических инициатив, организовавших проведение зачета, вручили именные сертификаты.