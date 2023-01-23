В Марий Эл выросло число участников онлайн-зачета по финансовой грамотности

Популярность мероприятия в Марий Эл за последний год многократно выросла. Так, в 2022 году в онлайн-зачете приняли участие 7,1 тысяч местных жителей, что в 3,6 раза превысило показатели 2021 года. Одновременно с 74% до 86% увеличилась доля тех, кто успешно справился с заданиями, сообщает «МедиаПоток».