Поселившаяся в маленькой немецкой деревне украинская беженка пожаловалась на безработицу

По признанию девушки, из-за того, в каких условиях ей приходится жить, у нее развивается депрессия. Хотя при этом она могла бы работать «где-нибудь в Цюрихе», подчеркнула украинка. Однако Цюрих никакого отношения к Германии не имеет, так как находится в Швейцарии.