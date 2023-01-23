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Поселившаяся в маленькой немецкой деревне украинская беженка пожаловалась на безработицу

Общество
Поселившаяся в маленькой немецкой деревне украинская беженка пожаловалась на безработицу

Украинская беженка Екатерина Кирина рассказала о минусах жизни в Германии. Девушка осталась недовольна качеством медицинских услуг в стране.

Говоря о медицине в ФРГ, эмигрантка не смогла сдержать эмоций и выругалась матом. Украинку также возмутило, где именно ее разместили. Сейчас беженка Екатерина Кирина живет в небольшой деревне. Расстояние до ближайшего города составляет около 150 километров. Из-за своего местоположения девушка не может устроиться на работу.

«Посреди поля, посреди леса», — посетовала украинка Екатерина Кирина, говоря о том, где сейчас вынуждена находиться.

По признанию девушки, из-за того, в каких условиях ей приходится жить, у нее развивается депрессия. Хотя при этом она могла бы работать «где-нибудь в Цюрихе», подчеркнула украинка. Однако Цюрих никакого отношения к Германии не имеет, так как находится в Швейцарии.
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