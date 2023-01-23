Актер Иншаков рассказал, каких фильмов не хватает на отечественных экранах

Киноактер, кинорежиссер, сценарист, кинопродюсер, каскадер, мастер боевых искусств Александр Иншаков родился 23 января 1947 года. О том, как именинник намерен провести праздничный день в беседе с ФАН рассказал сам именинник.
Собеседник отметил, что на момент разговора с изданием не планировал ничего особенного по случаю своего 76-го дня рождения. По его словам, в конкретно данном случае он не видит повода провести этот день в каких-то масштабных торжествах.
«В целом никак, в кругу друзей-товарищей и семьи. Вроде не юбилей. К этому празднику отношусь совершенно спокойно. Очередной день рождения. Друзья звонят, приезжают поздравляют, вот и вся история. Получится — соберемся отметим», — сообщил артист.
Александр Иншаков также отметил, что и эту новогоднюю ночь, и Рождество он тоже встретил по-простому, в окружении самых дорогих и близких людей. Как и следовало ожидать, на днях каскадер, как и многие россияне, посетил купель.
«В кругу семьи. Вы знаете, год тяжелый. Честно говоря, не до праздников. На Крещение окунулся разочек. Все в порядке», — поведал собеседник ФАН.
Кроме того, кинопродюсер поделился с Федеральным агентством новостей своим мнением о состоянии отечественного кинематографа и востребованности каскадеров.
«Работа есть. Ребята работают: снимаются и в сериалах, и клипах, и фильмах. Жизнь идет своим чередом, но, кончено, хотелось бы серьезного, хорошего кино, и экстремального в том числе: приключенческих, исторических, музыкальных. Хотелось бы фильмов, которые греют душу. Надеюсь, в этом году все сложится. Просто нужно решить вопрос финансирования: деньги будут — будет и картина», — заключил мастер боевых искусств.
Ранее шоумен Рустам Солнцев в интервью ФАН в день рождения Ольги Бузовой призвал спасти ее карьеру. Он рассказал, от чего в свое время пытался отговорить звезду.