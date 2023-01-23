Лера Кудрявцева призналась, что Игорь Макаров сделал ей предложение в такси

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, как хоккеист Игорь Макаров сделал ей предложение. Спортсмен решил позвать избранницу замуж прямо в такси, но она и не думала отказываться.
Кудрявцева в эфире программы «Секрет на миллион» пообщалась с коллегой Анной Казючиц. Телеведущие обсудили, как мужья позвали их замуж. Изначально Макаров хотел проехаться с Кудрявцевой в лимузине, но потом решил, что это банально.
«Мы ехали в такси, и он сделал предложение. Потом он мне сказал: «Если бы ты сказала нет, я бы тебя ударил»» — со смехом вспомнила Кудрявцева.
По словам телеведущей, она и не думала отказываться, поэтому безоговорочно приняла кольцо от хоккеиста. Пара счастливо живет в браке, несмотря на злые сплетни об их расставании. Макаров и Кудрявцева воспитывают общую дочь Марию, сообщает портал Teleprogramma.pro.