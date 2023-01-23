Лера Кудрявцева призналась, что Игорь Макаров сделал ей предложение в такси

Кудрявцева в эфире программы «Секрет на миллион» пообщалась с коллегой Анной Казючиц. Телеведущие обсудили, как мужья позвали их замуж. Изначально Макаров хотел проехаться с Кудрявцевой в лимузине, но потом решил, что это банально.