Семья из пяти рысей попала на видео в камчатском заповеднике

Большая семья рысей попала на видео на юге Кроноцкого заповедника на Камчатке, сообщили в пресс-службе охраняемой территории.
Сразу пять представителей единственного на Камчатке вида семейства кошачьих прогулялись мимо дома сотрудников службы охраны Кроноцкого заповедника. Это первый подобный случай в южной части природного резервата.
К дому вышли взрослая самка и три котенка. Также была еще одна рысь, но инспекторы не успели рассмотреть животное. Они предположили, что это был самец. По словам старшего научного сотрудника Института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН Анны Ячменниковой, увидеть такое своими глазами — большая удача.