Семья из пяти рысей попала на видео в камчатском заповеднике

К дому вышли взрослая самка и три котенка. Также была еще одна рысь, но инспекторы не успели рассмотреть животное. Они предположили, что это был самец. По словам старшего научного сотрудника Института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН Анны Ячменниковой, увидеть такое своими глазами — большая удача.