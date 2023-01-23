Средняя стоимость аренды жилья в России к весне может подняться на 15%

Объем предложения на рынке аренды жилья в России постепенно падает, что провоцирует устойчивый рост цен. Такая ситуация наблюдается уже месяц и весной может привести к общему росту цен на аренду на 15%. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на мнение аналитика Александра Иванова.