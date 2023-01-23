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Средняя стоимость аренды жилья в России к весне может подняться на 15%

Экономика
Средняя стоимость аренды жилья в России к весне может подняться на 15%

Объем предложения на рынке аренды жилья в России постепенно падает, что провоцирует устойчивый рост цен. Такая ситуация наблюдается уже месяц и весной может привести к общему росту цен на аренду на 15%. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на мнение аналитика Александра Иванова.

Снижение объема предложения началось после двух месяцев роста этого показателя. В октябре прирост составил 29%, в ноябре — 6%, такие сведения предоставил «ДОМ.РФ». Тогда это привело к снижению цен на аренду, после чего ожидается роста стоимости.

Российский рынок недвижимости ранее получил новый значимый стимул — программу ипотеки продлили до июля 2024 года. Программа будет предоставлять возможность приобрести жилье в ипотеку с субсидированной ставкой в 8%, сообщил телеканал «Санкт-Петербург».
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