Интеграция новых регионов и перезапуск экономики: чему Госдума посвятила первую сессию в 2023 году

Второй вид – законопроекты, которыми партии выполняют свои политические обещания и предвыборные программы. Это законы популистские заявления левых, невыполнимые обещания правых. Тактика партий на политическом поле боя вполне понятна – не добежим, хоть согреемся и нас запомнят обещаниями денежных выплат, компенсаций, дотаций, возвращением всего хорошего и запретом всего плохого. У центристов – «Единой России» — в отношении тактических законов позиция более взвешенная. Мы понимаем всю тяжесть ответственности, взятой на себя во время кампании, и четко выполняем пункты «народной программы».