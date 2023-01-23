Интеграция новых регионов и перезапуск экономики: чему Госдума посвятила первую сессию в 2023 году

Приоритетными направлениями весенней сессии для законодателей стала интеграция новых субъектов в правовое пространство Российской Федерации. Однако не меньшее внимание было уделено и перезапуску экономики регионов. Об этом рассказал депутат Государственной думы Сергей Алтухов.
По словам политика, на данный момент очень важно восстановить или заместить утраченные из-за антироссийских санкций экономические связи, а также простимулировать отечественные производства.
Как он отметил в авторской колонке для ФАН, вызовы, с которыми сейчас сталкивается наша страна, требуют согласованной законодательной работы от всех партий, вне зависимости от внутренних противоречий.
Весенняя сессия — маршрут построен. Колонка Сергея Алтухова
На прошедшей неделе началась весенняя сессия Госдумы. Кроме трех пленарных заседаний палаты, практически все комитеты провели установочные заседания и определились с планами законотворческой деятельности. Это наверняка скучновато звучит, но в реальности – это необходимая часть в работе законодателей.
Если все законопроекты определять в военных терминах, то они делятся на стратегические, тактические и оперативные.
Стратегические, как правило, тщательно и детально готовятся, дорабатываются и согласовываются. Они векторые, системообразующие – по ним парламент, как правило, демонстрирует единство мнений.
Второй вид – законопроекты, которыми партии выполняют свои политические обещания и предвыборные программы. Это законы популистские заявления левых, невыполнимые обещания правых. Тактика партий на политическом поле боя вполне понятна – не добежим, хоть согреемся и нас запомнят обещаниями денежных выплат, компенсаций, дотаций, возвращением всего хорошего и запретом всего плохого. У центристов – «Единой России» — в отношении тактических законов позиция более взвешенная. Мы понимаем всю тяжесть ответственности, взятой на себя во время кампании, и четко выполняем пункты «народной программы».
Законопроекты третьей группы – это то что, требует законодательной «докрутки» здесь и сейчас. Они вносятся депутатами от разных фракций или правительством и достаточно быстро проходят все стадии нормотворческого процесса.
Такими были антисанкционные пакеты законов.
Основной приоритет в законодательной работе на эту сессию – это интеграция новых субъектов в правовое пространство Российской Федерации. В регуляции и определении переходных параметров и сроков нуждаются все сферы в регионах, выбравших единство с Россией: образование, здравоохранение, пенсионное и социальное обеспечение.
Но первоочередная задача – это перезапуск экономики регионов. Только восстановление нормальных экономических связей, производств, денежного товарообмена – даст возможность вдохнуть туда новую жизнь.
Поэтому вызовы сегодняшнего дня требуют отложить все межпартийные разногласия до лучших времен и работать одной законодательной командой – оперативно принимать стратегические законы.