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Жительница Британии умерла через шесть недель после появления симптомов простуды

Общество
Жительница Британии умерла через шесть недель после появления симптомов простуды

Гражданка Великобритании Карен Спенсер умерла в возрасте 52 лет после появления у нее симптомов простуды.

Дочь женщины Рэйчел Уилсон сообщила о стремительном развитии трагических событий. Мать девушки неоднократно обращалась к врачам из-за кашля и болей в спине, но врачи проглядели рак. Рентген не показал серьезных проблем, поэтому медики назначили пациентке спрей от простуды, пишет Cheshire Live.

Вскоре состояние британки ухудшилось, у нее пропал аппетит. Женщина попала в больницу из-за сильной боли в груди. Только после полного обследования врачи вынесли вердикт — рак легких четвертой стадии, который распространился на печень, так и позвоночник. Спенсер поместили в хоспис, где 20 декабря она ушла из жизни. Женщина так и не смогла увидеть свадьбу дочери. Мероприятие было запланировано на 23 декабря.
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