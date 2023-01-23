Жительница Британии умерла через шесть недель после появления симптомов простуды

Гражданка Великобритании Карен Спенсер умерла в возрасте 52 лет после появления у нее симптомов простуды.
Дочь женщины Рэйчел Уилсон сообщила о стремительном развитии трагических событий. Мать девушки неоднократно обращалась к врачам из-за кашля и болей в спине, но врачи проглядели рак. Рентген не показал серьезных проблем, поэтому медики назначили пациентке спрей от простуды, пишет Cheshire Live.
Вскоре состояние британки ухудшилось, у нее пропал аппетит. Женщина попала в больницу из-за сильной боли в груди. Только после полного обследования врачи вынесли вердикт — рак легких четвертой стадии, который распространился на печень, так и позвоночник. Спенсер поместили в хоспис, где 20 декабря она ушла из жизни. Женщина так и не смогла увидеть свадьбу дочери. Мероприятие было запланировано на 23 декабря.