Жительница Британии умерла через шесть недель после появления симптомов простуды

Вскоре состояние британки ухудшилось, у нее пропал аппетит. Женщина попала в больницу из-за сильной боли в груди. Только после полного обследования врачи вынесли вердикт — рак легких четвертой стадии, который распространился на печень, так и позвоночник. Спенсер поместили в хоспис, где 20 декабря она ушла из жизни. Женщина так и не смогла увидеть свадьбу дочери. Мероприятие было запланировано на 23 декабря.