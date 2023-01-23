Стилист Наталья Семенова назвала лайфхак, который сделает образ дороже

По словам эксперта по моде, наличие в гардеробе брендовых вещей не является показателем хорошего вкуса. Дороговизна образа незаметна, если человек не умеет сочетать одежду, считает Семенова. Зато выглядеть стильно можно и в бюджетных вещах при помощи хитростей.