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Стилист Наталья Семенова назвала лайфхак, который сделает образ дороже

Общество
Стилист Наталья Семенова назвала лайфхак, который сделает образ дороже

Существует лайфхак, который поможет сделать образ дороже, чем он есть на самом деле. Об этой хитрости рассказала стилист Наталья Семенова.

По словам эксперта по моде, наличие в гардеробе брендовых вещей не является показателем хорошего вкуса. Дороговизна образа незаметна, если человек не умеет сочетать одежду, считает Семенова. Зато выглядеть стильно можно и в бюджетных вещах при помощи хитростей.

«Например, таким лайфхаком является то, что светлые монохромные костюмы (это может быть беж, молочные оттенки) смотрятся дороже, чем они есть», — поделилась эксперт в беседе с каналом «МИР 24».

Выглядеть дорого в бюджетной одежде помогут и образы на основе струящихся, шелковистых тканей, добавила стилист. Натуральная ткань всегда смотрится дороже, пояснила Семенова.

Эксперт также посоветовала правильно расставлять акценты и работать с аксессуарами, сообщает «Вечерняя Москва». Для этого можно использовать очки, часы, ремни, сумки, украшения или головные уборы, перечислила стилист.
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