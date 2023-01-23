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New York Post: самым опасным человеком в США оказался Джордж Сорос

Политика
New York Post: самым опасным человеком в США оказался Джордж Сорос

Американский миллиардер Джордж Сорос является самым опасным человеком в Соединенных Штатах. Об этом говорится в статье издания New York Post.

По словам экспертов, финансист планирует переделать США под свой либеральный имидж. Действия Сороса могут не только охватить американские внешнеполитические приоритеты, но и подорвать систему уголовного правосудия страны. Критики миллиардера сообщили, что инвестор уже потратил 40 миллионов долларов на левых окружных прокуроров.

Автор книги «Человек за кулисами: внутри тайной сети Джорджа Сороса» Мэтт Палумбо в своих материалах отразил то, что миллиардер обходил законодательные органы и сам решал, какие правовые акты будут соблюдаться, пишет «Московский комсомолец».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее прокомментировала информацию Fox News о Соросе. По ее словам, вся демократия в США выбрасывается на помойку истории, пишет НСН.
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