New York Post: самым опасным человеком в США оказался Джордж Сорос

По словам экспертов, финансист планирует переделать США под свой либеральный имидж. Действия Сороса могут не только охватить американские внешнеполитические приоритеты, но и подорвать систему уголовного правосудия страны. Критики миллиардера сообщили, что инвестор уже потратил 40 миллионов долларов на левых окружных прокуроров.