Власти ЮАР пригласят президента РФ Владимира Путина в республику на саммит БРИКС

Претория, 23 января. Посол ЮАР в РФ Мзувукиле Макетука заявил, что власти республики пригласят президента России Владимира Путина на саммит БРИКС в августе 2023 года.
Южноафриканский дипломат отметил, что это будет первый форум альянса в очном формате за последние несколько лет. Он добавил, что встреча пройдет в одном из четырех крупнейших городов республики.
«На саммит приглашены все президенты стран БРИКС, это стандартная практика. Мы обязательно направим приглашение Владимиру Путину и будем ждать его», — заявил Макетука.
Встреча представителей международного объединения состоится в Южно-Африканской Республике в 2023 году. Организаторы переговоров запланировали более 100 мероприятий, главной темой которых будет развитие торгового партнерства с Черным континентом.
Ранее глава МИД ЮАР Наледи Пандор рассказала о планах правительства на время председательства в БРИКС. Она сообщила, что страна будет стремиться к экономическому развитию материка.
Кроме того, министр иностранных дел упомянула об инвестиционных проектах для модернизации производств в Африке. Она заявила, что регион остро нуждается в устойчивой промышленности.