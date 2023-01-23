Экс-форвард сборной России Павлюченко назвал Гуса Хиддинка вторым отцом

Бывший футболист российской сборной Роман Павлюченко тепло отозвался о нидерландском тренер Гусе Хиддинке, возглавлявшем национальную команду.
Роман Павлюченко признался, что считает Гуса Хиддинка лучшим иностранным тренером, с которым он работал. Соответствующее мнение заслуженный мастер спорта РФ озвучил в разговоре с журналистами «Чемпионата».
«Все знают, что Гус Хиддинк — мой второй отец. Все самые хорошие футбольные воспоминания связаны как раз с ним», — подчеркнул Павлюченко.
Хиддинк возглавлял сборную России с 2006 по 2010 год. Под его руководством национальная команда впервые в истории завоевала бронзу чемпионата Европы.