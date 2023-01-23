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Экс-форвард сборной России Павлюченко назвал Гуса Хиддинка вторым отцом

Спорт
Экс-форвард сборной России Павлюченко назвал Гуса Хиддинка вторым отцом

Бывший футболист российской сборной Роман Павлюченко тепло отозвался о нидерландском тренер Гусе Хиддинке, возглавлявшем национальную команду.

Роман Павлюченко признался, что считает Гуса Хиддинка лучшим иностранным тренером, с которым он работал. Соответствующее мнение заслуженный мастер спорта РФ озвучил в разговоре с журналистами «Чемпионата».

«Все знают, что Гус Хиддинк — мой второй отец. Все самые хорошие футбольные воспоминания связаны как раз с ним», — подчеркнул Павлюченко.

Хиддинк возглавлял сборную России с 2006 по 2010 год. Под его руководством национальная команда впервые в истории завоевала бронзу чемпионата Европы.
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