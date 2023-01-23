Двукратный чемпион СССР по футболу Валерий Урин скончался на 89-м году жизни

Урин выступал за бело-голубых с 1955 по 1961 год. За это время он сыграл 72 матча и забил 20 голов. Также являлся членом кировского «Динамо», минского клуба «Беларусь», рижской «Державы», «Химика» из города Салават, а также запорожского «Металлурга».